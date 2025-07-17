Позиция «Локомотива» насчет попытки ЦСКА купить Пиняева

ЦСКА сделал предложение московскому «Локомотиву» о переходе полузащитника Сергея Пиняева. За игрока предложили 7 млн евро. Однако шансов на осуществление сделки почти нет. «Локомотив» оценивает футболиста сильно дороже и в принципе не намерен его продавать.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за Пиняева 8 млн евро.