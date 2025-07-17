Позиция «Локомотива» насчет попытки ЦСКА купить Пиняева

ЦСКА сделал предложение московскому «Локомотиву» о переходе полузащитника Сергея Пиняева. За игрока предложили 7 млн евро. Однако шансов на осуществление сделки почти нет. «Локомотив» оценивает футболиста сильно дороже и в принципе не намерен его продавать.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за Пиняева 8 млн евро.
- 20-летний Сергей Пиняев в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах.
- В этих играх он забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
- «Локомотив» завершил сезон на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА стал 3-м.
Источник: «Чемпионат»