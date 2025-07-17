Червиченко определил главную проблему «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал клуб за недоверие к воспитанникам.

«Eсть отличные молодые ребята. Вот был товарищеский матч, и Гузиев, по-моему, под 88-м номером играл, и Массалыга. Отличные ребята. Но на их покупке никто денег не нажил, поэтому ставить их необязательно.

Их ставить не будут, а будут выбирать всякий неликвид, на который потрачены десятки миллионов. Я думаю, это самая большая проблема в «Спартаке», – сказал Червиченко.