Червиченко определил главную проблему «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал клуб за недоверие к воспитанникам.
«Eсть отличные молодые ребята. Вот был товарищеский матч, и Гузиев, по-моему, под 88-м номером играл, и Массалыга. Отличные ребята. Но на их покупке никто денег не нажил, поэтому ставить их необязательно.
Их ставить не будут, а будут выбирать всякий неликвид, на который потрачены десятки миллионов. Я думаю, это самая большая проблема в «Спартаке», – сказал Червиченко.
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо Мх».
- Матч состоится 19 июля.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Бомбардир»