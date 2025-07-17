Московский клуб предложил «Локо» 8 миллионов за Пиняева

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев вскоре может перейти в ЦСКА.

«ЦСКА пытается купить Сергея Пиняева. «Армейцы» предложили «Локомотиву» 8 миллионов евро за 20-летнего футболиста железнодорожников.

При этом «армейцы» очень настойчивы. Во-первых, в ближайшее время может быть ужесточeн лимит на легионеров. Во-вторых, клуб перешeл на игру с активными флангами, и Пиняев отлично может вписаться в эту схему.

Ну а в-третьих, команду, скорее всего, покинет Аббос Файзуллаев, который также мог играть на этой позиции», – написал источник.