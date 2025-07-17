Агент дал прогноз, где продолжит карьеру Кузяев

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал будущее бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
Барбоза сказал: «Думаю, Кузяев найдет себе команду в Европе. Есть много клубов, которые нуждаются в футболисте такого типа, к тому же у Далера уже есть опыт. Если бы он хотел вернуться в «Зенит», уже сделал бы это, так как чемпионат уже скоро начнется. В РПЛ можно вернуться и позже, это не будет для него проблемой, уверен».
- Далер Кузяев провел 2 последних сезона во французском «Гавре».
- За это время он принял участие в 46 матчах и забил в них 4 гола. В прошлом сезоне у Кузяева было 13 игр и 1 забитый мяч.
- В январе Далер получил травму, из-за которой пропустил 8 игр.
Источник: «РБ Спорт»