Рабинер назвал причину, почему у «Спартака» может получиться хороший сезон

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением о «Спартаке» в новом сезоне.

«Единственная причина думать, что у «Спартака» может быть хороший сезон, – то, что все после такого «эффективного» с точки зрения селекции межсезонья уверены, что команду ждет провал.

А «Спартак» – это команда, которая все делает наперекор ожиданиям. Например, единственный раз уже почти за четверть века выигрывает чемпионат, поменяв главного тренера после первого тура на человека, который никогда до того не работал главным тренером, никогда не жил и не играл за границей и почти не знал иностранных языков.

Какой логики вообще можно после такого ожидать от этой команды? Построманцевский «Спартак» – это алогизм. Это – вдруг.

На то и надеюсь», – написал Рабинер.