Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер назвал причину, почему у «Спартака» может получиться хороший сезон

Рабинер назвал причину, почему у «Спартака» может получиться хороший сезон

17 июля 2025, 08:25
18

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением о «Спартаке» в новом сезоне.

«Единственная причина думать, что у «Спартака» может быть хороший сезон, – то, что все после такого «эффективного» с точки зрения селекции межсезонья уверены, что команду ждет провал.

А «Спартак» – это команда, которая все делает наперекор ожиданиям. Например, единственный раз уже почти за четверть века выигрывает чемпионат, поменяв главного тренера после первого тура на человека, который никогда до того не работал главным тренером, никогда не жил и не играл за границей и почти не знал иностранных языков.

Какой логики вообще можно после такого ожидать от этой команды? Построманцевский «Спартак» – это алогизм. Это – вдруг.

На то и надеюсь», – написал Рабинер.

Еще по теме:
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 3
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку» 6
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1752730370
Нужно на вертолете облететь с батюшкой и Романцевыхм и тогда точно случится чудо)))) да и прихватить с собой судейский корпус)))
Ответить
Vladimir61
1752730590
Да Спартак почти всегда был не предсказуем!
Ответить
Боцман59rus
1752731087
_ Спартаку не нужны трансферы, достаточно вправить мозги тем, кто есть- состав нормальный))))
Ответить
Romeo 123
1752735237
Каждый год одно и тоже, Спартак наверное возьмёт чемпионство а итог один и тот-же , факел дрюкает
Ответить
...уефан
1752740199
...Мы ожидаем в чемпе Чуда! И что б усралось Чудо-Юдо...
Ответить
Cleaner
1752741059
Наперекор ожиданиям Спартак займет в этом сезоне НЕ ДЕСЯТОЕ, а ШЕСТОЕ МЕСТО! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Plyash
1752745328
Все чудеса на поле создаются собственными ногами.Так что,как спел Высоцкий - вперёд и вверх а там,ведь это наше поле,оно поможет нам.
Ответить
Главные новости
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
3
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
9
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
15
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
3
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
4
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
9
Все новости
Все новости
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
9
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
26
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
3
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
12
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+