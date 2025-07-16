Модрич прокомментировал трансфер в «Милан»

Лука Модрич объяснил выбор «Милана» после завершения контракта с мадридским «Реалом». Хорватский полузащитник, проведший 12 лет в Испании, решил продолжить карьеру в итальянском клубе, несмотря на другие варианты.

«Я хотел играть в Европе, на самом высоком уровне. Когда „Милан« заявил об интересе, выбор стал очевидным. Спортивный директор Игли Таре лично приехал ко мне в Хорватию, чтобы рассказать о проекте. Это было важно – клуб показал, насколько заинтересован во мне. А ещe „Милан« – один из крупнейших клубов Европы, и он не станет мириться со средними результатами», – приводит слова Модрича пресс-служба клуба.