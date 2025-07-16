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Модрич прокомментировал трансфер в «Милан»

Вчера, 23:40

Лука Модрич объяснил выбор «Милана» после завершения контракта с мадридским «Реалом». Хорватский полузащитник, проведший 12 лет в Испании, решил продолжить карьеру в итальянском клубе, несмотря на другие варианты.

«Я хотел играть в Европе, на самом высоком уровне. Когда „Милан« заявил об интересе, выбор стал очевидным. Спортивный директор Игли Таре лично приехал ко мне в Хорватию, чтобы рассказать о проекте. Это было важно – клуб показал, насколько заинтересован во мне. А ещe „Милан« – один из крупнейших клубов Европы, и он не станет мириться со средними результатами», – приводит слова Модрича пресс-служба клуба.

  • Контракт с «Миланом» рассчитан на один сезон с опцией продления ещe на год.
  • Ожидается, что 38-летний футболист станет не только опытным игроком в полузащите, но и ментором для молодых футболистов команды.

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Источник: официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Хорватия. Футбольная лига Милан Модрич Лука
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