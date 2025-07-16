Быстров оценил антикарпинские комментарии Лунева

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил совмещение постов главным тренером Валерием Карпиным.

Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает?».

Также Лунев ранее раскритиковал решение доверить капитанскую повязку в товарищеских матчах полузащитнику Бителло.

56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.

«Лунeв говорит, что совмещение работы в сборной и клубе не идeт на пользу? Критикует выбор капитана? Это нормальные вещи. При Карпине всe можно говорить честно, открыто и в лицо. Если он захочет, он тебе ответит.

Я тоже считаю, что совмещения постов не должно быть. У РФС должен быть свой тренер, который не имеет отношения ни к какому клубу», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».