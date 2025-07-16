Смородская – о Станковиче: «Непонятный тренер, который не соответствует амбициям «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о московском «Спартаке».

«Спартак» теряет лицо. Он нанимает никому не ясных тренеров, которые откуда-то свалились на клуб. «Спартак» назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. Более того, руководство тратит громадные деньги на трансферы для этого неизвестного тренера. А приобретения эти не выстреливают ни в какую. «Спартак» очень много потерял от этих неадекватных назначений».

Текущим главным тренером «Спартака» Деян Станкович. Он возглавил команду перед сезоном-2024/25. По итогам этого сезона московский клуб занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ.