Племянник Кадырова назначен президентом «Ахмата»

Президентом республиканского футбольного клуба «Ахмат» назначен Якуб Закриев. Объявление сделано 16 июля 2025 года.

Закриев с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды.

Клуб пожелал ему успехов: «Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба «Ахмат». Вместе победим! АХМАТ-СИЛА!!!».