Племянник Кадырова назначен президентом «Ахмата»

Президентом республиканского футбольного клуба «Ахмат» назначен Якуб Закриев. Объявление сделано 16 июля 2025 года.
Закриев с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды.
Клуб пожелал ему успехов: «Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба «Ахмат». Вместе победим! АХМАТ-СИЛА!!!».
- Ближайший матч «Ахмата» в РПЛ сезона-2025/26 состоится 20 июля против «Рубина».
- В июле 2025 года «Ахмат» провел два контрольных матча: ничья 1:1 с «Динамо» и победа 1:0 над «Крыльями Советов».
- Закриев – племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.
Источник: официальный сайт «Ахмата»