Раскрыт европейский клуб, куда может перейти Баринов

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов вскоре может перейти в «Метц» из Франции.

«Один из самых вероятных вариантов трансфера полузащитника «Локомотива» в ближайшее время – французский «Метц».

Французы уже связались с руководством «Локо» и узнали про условия продажи игрока. Теперь «железнодорожники» ждут официальное предложение по трансферу», – написал источник.