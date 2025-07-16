Раскрыт европейский клуб, куда может перейти Баринов

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов вскоре может перейти в «Метц» из Франции.
«Один из самых вероятных вариантов трансфера полузащитника «Локомотива» в ближайшее время – французский «Метц».
Французы уже связались с руководством «Локо» и узнали про условия продажи игрока. Теперь «железнодорожники» ждут официальное предложение по трансферу», – написал источник.
- 28-летний игрок стоит 8 миллионов евро по Transfermarkt.
- Контракт действует еще год.
- Баринов становился чемпионом с «Локомотивом».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»