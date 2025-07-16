Быстров охарактеризовал Карпина-тренера одним прилагательным

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».
«Зная Карпина, тот, кто не будет выполнять его требования, сядет далеко и надолго или вообще уйдeт из клуба. Георгиевич очень жeсткий, авторитетом очень мощным запасся.
Даже легионеры будут смотреть на него и выполнять то, что он говорит. Поверь, он тренер хороший, поэтому верим», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».
- Карпин принял в июне «Динамо». Также он тренирует сборную России.
- «Динамо» в матче-открытии сезона РПЛ сыграет с «Балтикой».
- Игра на «ВТБ Арене» состоится 18 июля.
Источник: «Чемпионат»