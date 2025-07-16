Гришин раскрыл предназначение Заболотного в «Спартаке»

Бывший защитник ЦСКА Александр Гришин высказался о появлении форварда Антона Заболотного в «Спартаке».
«А то, что взяли Заболотного, это какой‑то план «Б», потому что Антон хорошо играет вверху.
Если у «Спартака» не будет получаться позиционная игра, то они, скорее всего, будут использовать передачу на край, навешивать в штрафную, чтобы Заболотный вверху выигрывал единоборства и забивал голы», – сказал Гришин.
- 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
- Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал задачей команды на сезон-2025/26 победу в чемпионате России.
Источник: «Матч ТВ»