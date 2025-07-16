Гришин раскрыл предназначение Заболотного в «Спартаке»

Бывший защитник ЦСКА Александр Гришин высказался о появлении форварда Антона Заболотного в «Спартаке».

«А то, что взяли Заболотного, это какой‑то план «Б», потому что Антон хорошо играет вверху.

Если у «Спартака» не будет получаться позиционная игра, то они, скорее всего, будут использовать передачу на край, навешивать в штрафную, чтобы Заболотный вверху выигрывал единоборства и забивал голы», – сказал Гришин.