«Справедливо?»: Кузнецова сравнила доход Роналду и теннисистов

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова сравнила годовой заработок португальского нападающего Криштиану Роналду с общим числом призовых легендарных теннисистов: испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

Кузнецова отметила, что Криштиану Роналду заработал 490 миллионов долларов на футбольных контрактах с 2024 по 2025 год. При этом Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович получили 453 миллиона долларов призовых на всех за всю теннисную карьеру.

«Криштиану Роналду заработал на футбольных контрактах с 2024 по 2025 год $ 490 млн. При этом Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович – $ 453 млн призовых на всех за всю теннисную карьеру. Как считаете, справедливо?» – написала Кузнецова в своeм телеграм-канале.