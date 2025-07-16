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  • «Справедливо?»: Кузнецова сравнила доход Роналду и теннисистов

«Справедливо?»: Кузнецова сравнила доход Роналду и теннисистов

Сегодня, 15:57

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова сравнила годовой заработок португальского нападающего Криштиану Роналду с общим числом призовых легендарных теннисистов: испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

Кузнецова отметила, что Криштиану Роналду заработал 490 миллионов долларов на футбольных контрактах с 2024 по 2025 год. При этом Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович получили 453 миллиона долларов призовых на всех за всю теннисную карьеру.

«Криштиану Роналду заработал на футбольных контрактах с 2024 по 2025 год $ 490 млн. При этом Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович – $ 453 млн призовых на всех за всю теннисную карьеру. Как считаете, справедливо?» – написала Кузнецова в своeм телеграм-канале.

  • Роджер Федерер завершил карьеру в 2021 году.
  • Рафаэль Надаль завершил карьеру в 2024 году.
  • Новак Джокович продолжает играть на турнирах.

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
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