Канчельскис ответил, кто выиграет сезон РПЛ: «Никому не даст шансов»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Зенита» выиграть РПЛ.

«Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне. Всe-таки 100-летие – так и будут его переносить, пока не выиграют. «Краснодару» же надо доказать свой уровень.

Бывает такое, что команда может стать чемпионом один раз. Вот если выиграют в этом сезоне, тогда будут считаться классной командой», – сказал Канчельскис.