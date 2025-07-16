Канчельскис ответил, кто выиграет сезон РПЛ: «Никому не даст шансов»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Зенита» выиграть РПЛ.
«Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне. Всe-таки 100-летие – так и будут его переносить, пока не выиграют. «Краснодару» же надо доказать свой уровень.
Бывает такое, что команда может стать чемпионом один раз. Вот если выиграют в этом сезоне, тогда будут считаться классной командой», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
- В 2025 году «Зенит» не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.
Источник: «Чемпионат»