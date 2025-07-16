«Динамо» заинтересовано в вингере из чемпионата Израиля

«Динамо» ведет переговоры по вингеру «Маккаби» (Тель-Авив) Весли Патати. Российский клуб хочет оформить переход игрока уже сейчас. Чемпион Израиля рассчитывает, что футболист сыграет за команду во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов 22 и 30 июля против кипрского «Пафоса».
«Маккаби» намерен отпустить одного из своих лидеров уже после этих матчей. При этом и цена на игрока может возрасти.
- Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.
- Он провел за «Маккаби» 1 матч в этом сезоне и забил 1 гол. В прошлом сезоне Патати в 39 встречах 13 раз поразил ворота соперников и сделал 10 ассистов.
- Его контракт с тельавивцами рассчитан до 30 июня 2027 года.