«Фенербахче» готовится к новому раунду переговоров по Венделу

Новая встреча в рамках переговоров по возможному трансферу полузащитника Вендела из «Зенита» в «Фенербахче» состоится в следующий вторник. Переговоры по бразильцу идут с 22 июня.

Вендел также получил «астрономическое предложение» от клуба из Саудовской Аравии, но пока не принял решения относительно своего будущего.

Футболист не принимал участия в летних сборах «Зенита», которые начались 18 июня. Сегодня он прибыл в Санкт-Петербург.