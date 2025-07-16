«Фенербахче» готовится к новому раунду переговоров по Венделу

Новая встреча в рамках переговоров по возможному трансферу полузащитника Вендела из «Зенита» в «Фенербахче» состоится в следующий вторник. Переговоры по бразильцу идут с 22 июня.
Вендел также получил «астрономическое предложение» от клуба из Саудовской Аравии, но пока не принял решения относительно своего будущего.
Футболист не принимал участия в летних сборах «Зенита», которые начались 18 июня. Сегодня он прибыл в Санкт-Петербург.
- 27-летний Вендел в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.
Источник: страница Зафера Эрташа в соцсети X