Обещание Мусаева болельщикам «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к болельщикам клуба перед стартом нового сезона-2025/26. Его слова опубликовала пресс-служба «Краснодара» в Telegram-канале.

Тренер выразил благодарность за то, что на большинстве домашних матчей в прошлом сезоне был полный аншлаг. Он отметил, что поддержка фанатов важна не только для топовых матчей, но и для игр против таких команд, как «Факел» и «Оренбург», так как каждая победа приносит 3 очка.

Мусаев подчеркнул, что, став чемпионами, команда вместе с фанатами вписала свое имя не только в историю клуба, но и в историю города и края.

«Как и год назад, я могу вам пообещать: мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы«, – сказал Мусаев.