Медведев оценил состояние Вендела после возвращения игрока в Санкт-Петербург

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии полузащитника команды Вендела.
«Вендел прилетел. Как он? Лучше не бывает», – сказал Медведев.
- Футболист не принимал участия в сборах «Зенита», которые начались 18 июня.
- 27-летний Вендел в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru