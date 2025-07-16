Гендиректор «Спартака» сказал, зачем клуб подписал Заболотного

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о переходе в команду нападающего Антона Заболотного.
«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было – это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», – сказал Малышев.
- 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
- Форвард забил свой первый гол за столичный клуб в товарищеском матче «Спартак» – «Спартак Сб» (4:1) на 56-й минуте встречи.
Источник: ТАСС