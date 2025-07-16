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  • Гендиректор «Спартака» сказал, зачем клуб подписал Заболотного

Гендиректор «Спартака» сказал, зачем клуб подписал Заболотного

Сегодня, 11:18
3

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о переходе в команду нападающего Антона Заболотного.

«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было – это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», – сказал Малышев.

  • 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
  • Форвард забил свой первый гол за столичный клуб в товарищеском матче «Спартак»«Спартак Сб» (4:1) на 56-й минуте встречи.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (3)
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партизан84
1752658770
А какие были ещё варианты интересно узнать)
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SLADE2019
1752660414
А .... все думками богатеют. Дай бог ошибиться.
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