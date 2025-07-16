Адиев рассказал о сложностях с составом «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сказал, что из‑за большого количества травм тренерам понадобится несколько туров для балансировки состава команды.

«Даже Солдатенков только приступил к тренировочному процессу, а чемпионат начинается. Предвижу, что мы будем играть одним составом, а к пятому туру будет наигран совсем другой. Нам надо сбалансировать команду, у ребят разная подготовка. Тренерам надо это правильно оценить и расставить правильные акценты.

У нас не было особо тренировочных дней после товарищеского матча со «Спартаком». Но нам нужен был игровой тонус, поставить разные сочетания, в то же время опробовать новичков, хотя они только приехали. Мы этим занимались, будем думать, в каком сочетании предстанем в первом туре», – сказал Адиев.