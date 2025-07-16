У Вендела были проблемы с вылетом в Россию

Полузащитник «Зенита» Вендел вылетел в Санкт-Петербург и должен прибыть в город сегодня днем транзитным рейом. Игрок отправился в расположение клуба только с третьей попытки – первые две, имея на руках авиабилеты, хавбек пропустил.

Сборы «Зенита» начались 18 июня.

27-летний Вендел в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.

Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.

Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.