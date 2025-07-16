Ловчев оценил уровень Тюкавина и Головина для игры за «Барселону»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Монако» Александр Головин не смогли бы играть за «Барселону».

«Смогли бы они играть в «Барселоне»? Думаю, что нет. Сейчас наш футбол отстает от европейского, без сомнений. На это есть объективная причина, мы не играем с европейскими командами, а это основной рост.

Головин – лучший наш футболист, это точно. Когда он приезжает в сборную, это сразу становится заметно. Но, во‑первых, он не лидер «Монако», а во‑вторых, если бы он мог в «Барселоне» играть, наверное, его бы уже купили. Но Ямаль и Головин – это большая разница», – сказал Ловчев.