Мовсесьян откровенно рассказал, почему отговорил ЦСКА от трансфера Соболева

Нападающий «Зенита» Александр Соболев несколько лет назад мог оказаться в ЦСКА.

Об этом рассказал бывший спортивный директор москвичей Андрей Мовсесьян.

«Кубок ФНЛ на Кипре. Александр – форвард «Енисея». Он всегда любил пообщаться с судьями. А тут судья якобы не увидел нарушение. Соболев громко, на весь стадион отправляет арбитра на три буквы и справедливо получает красную. Такое поведение непозволительно даже на предсезонном турнире. Переходит к тебе такой игрок, поначалу себя сдерживает, а как становится лидером – нутро вылезает. Качественные скауты подмечают такие вещи.

По условиям вроде договорились. Но я в отчете написал: в еврокубках – где ЦСКА тогда постоянно играл – с Соболевым в атаке ничего не светит. Дело в нехватке скорости, важной для ЦСКА против топ-команд, – вспомните победу над «Ман Сити», которую нам добыл Думбия. И насчет характера тоже предостерег», – сказал Мовсесьян.