Реакция Соболева на слова, что ему «пофиг на футбол»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на слова экс-игрока «Амкара» Алексея Попова.

Попов заявил, что Соболеву «пофиг на футбол» и что вскоре Александр перейдет в киберспорт.

«Это шедевр! Слов нет, одни эмоции», – написал Соболев.