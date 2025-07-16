Реакция Соболева на слова, что ему «пофиг на футбол»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на слова экс-игрока «Амкара» Алексея Попова.
Попов заявил, что Соболеву «пофиг на футбол» и что вскоре Александр перейдет в киберспорт.
«Это шедевр! Слов нет, одни эмоции», – написал Соболев.
- В прошлом сезоне Александр Соболев провeл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- Александр Соболев недавно потратил 7 тысяч евро на внутриигровые предметы в Counter-Strike и Dota 2.
- На одном из игровых ножей футболист сделал надпись «№ 1 в мире».
Источник: телеграм-канал Александра Соболева