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Реакция Соболева на слова, что ему «пофиг на футбол»

Сегодня, 07:02
1

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на слова экс-игрока «Амкара» Алексея Попова.

Попов заявил, что Соболеву «пофиг на футбол» и что вскоре Александр перейдет в киберспорт.

«Это шедевр! Слов нет, одни эмоции», – написал Соболев.

  • В прошлом сезоне Александр Соболев провeл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
  • Александр Соболев недавно потратил 7 тысяч евро на внутриигровые предметы в Counter-Strike и Dota 2.
  • На одном из игровых ножей футболист сделал надпись «№ 1 в мире».

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Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1752641341
Соболев остаётся на очередное столетие. План работает.
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