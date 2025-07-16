Соболеву предрекли переход в другой вид спорта: «Ему пофиг на футбол»

Двукратный чемпион России Алексей Попов высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. Попов заявил, что не удивится, если Соболев станет киберспортсменом.

Алексей Попов: «Соболеву стало чуть тяжело. Он решил покатиться по жизни Колобком, он не хочет упираться. Деньги капают – всe хорошо. Любит он в компьютерные игры играть и будет это делать. Футбол ему уже приелся. Это мышление не очень дальновидного и не очень грамотного человека. Он считает, что он поймал Бога за бороду, думает, что ему всe дозволено. Видимо, образование слабое у человека. Мне жаль его в этом плане.

Ему уже пoфиг на футбол. Он столько заработал, что просто положив деньги в банк, он уже будет зарабатывать в год по 600 тысяч евро на процентах. Конечно, ему уже ничего не надо в этой жизни, всe у него хорошо. Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Я уже ничему не удивляюсь. Это будет его выбор. Его нельзя будет за это винить. Он своим трудом заработал деньги, поэтому может делать всe, что хочет».