«Спартак» анонсировал матч с европейским клубом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что московский клуб неоднократно предлагал «Црвене Звезде» провести товарищеский матч. Его комментарий прозвучал после недавнего матча «Спартака» со «Спартаком» из Суботицы. Малышев отметил, что график сербской команды не позволил им организовать встречу.

«Спартак» и «Црвена Звезда» считаются братскими командами. Малышев также сообщил, что общается с президентом «Црвены» Звезданом Терзичем.

Олег Малышев: «Мы неоднократно предлагали «Црвене Звезде» принять участие в товарищеском матче, приглашали их и в этот раз, но, к сожалению, их график не позволил им приехать. Мы общаемся с президентом «Црвены» Звезданом Терзичем – я надеюсь, что в этом сезоне мы еще сыграем».