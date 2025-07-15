Неутешительный прогноз Попова на будущее Соболева в «Зените»

Двукратный чемпион России Алексей Попов считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев покинет клуб в текущем сезоне. Попов предполагает, что трансфер Соболева в «Зенит» оказался провальным.

«Не знаю, сколько Соболев может забить за сезон. Он не играет. Думаю, в этом сезоне он забьeт за «Зенит» 1-2 гола и уйдeт в аренду. Это моe предположение. Петербуржцы серьeзно усиливаются, скупают всех латиноамериканцев. «Зенит» настроен по-боевому, так что футболисты, которые не забьют в одной-двух играх, больше играть не будут. Конкуренция очень серьeзная. Соболев показал, что не тянет уровень и пока не готов бороться за место в составе. Пока это провальный трансфер».