«Москвич» стал партнером «Спартака»

«Спартак» заключил партнерское соглашение с автопроизводителем «Москвич».

«В сезоне-2025/26 логотип «Москвича» украсит игровую форму красно-белых, символизируя союз двух легендарных брендов, чья история неразрывно связана со столицей.

Сотрудничество под слоганом «Мы в одной команде» предполагает не только визуальное присутствие бренда на игровой форме команды и на стадионе «ЛУКОЙЛ АРЕНА», но и практическую поддержку клуба: «Спартаку» уже переданы 45 автомобилей «Москвич». Это компактные кроссоверы Москвич 3, динамичные седаны Москвич 6, а также долгожданная новинка – флагманский Москвич 8, продажи которого начнутся в самое ближайшее время», – написал «Спартак».