Раскрыты два клуба, с которыми зенитовец Вендел ведет переговоры

Катарский клуб «Аль-Садд» проявляет интерес к 27-летнему полузащитнику «Зенита» Венделу. Об этом сообщил журналист Андре Эрнан в соцсети.
Футболист также проводит переговоры с «Фенербахче» и готов рассмотреть предложения из Бразилии. В составе «Аль-Садда» уже выступает бывший хавбек «Зенита» Клаудиньо, который перешел в катарский клуб в январе 2025 года.
Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. За это время он принял участие в 150 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 36 результативных передач. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость Вендела составляет 18 миллионов евро.
- Вендел провел за «Зенит» 150 матчей во всех турнирах.
- На счету Вендела 21 гол и 36 результативных передач за «Зенит».
- Рыночная стоимость Вендела составляет 18 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»