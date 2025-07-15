Семин дал совет Акинфееву, как быть дальше

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о будущем 39-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Он призвал голкипера продолжать играть и не прогнозировать окончание карьеры.

Юрий Сeмин заявил: «У Игоря Акинфеева, на мой взгляд, еще нескончаемый потенциал и энтузиазм. Об уровне его мастерства и говорить не стоит. Там, где он играет, обязательно есть титулы. Не надо загадывать, что это последний сезон Акинфеева. Ему нужно продолжать, бить остальные рекорды. Такие игроки, как Игорь Акинфеев, нужны и в ЦСКА, и во всем нашем чемпионате».

В минувшем сезоне-2024/25 Акинфеев провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах. Он пропустил 21 мяч и 14 раз сыграл «на ноль».

ЦСКА начнет новый сезон РПЛ выездным матчем против «Оренбурга». Игра 1 тура состоится 21 июля в 17:30 по московскому времени.