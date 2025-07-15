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«Динамо» захотело избавиться от вратаря-голеадора

Сегодня, 17:04
6

«Динамо» рассматривает возможность аренды 29-летнего голкипера Игоря Лещука.

Московский клуб не будет удерживать Лещука, чтобы он мог получать игровую практику. Такое решение связано с ростом 21-летнего белоруса Андрея Кудравца и 19-летнего воспитанника академии Курбана Расулова. Эти молодые игроки уже рассматриваются как достойная замена основному вратарю Андрею Луневу в случае его отсутствия.

  • В сезоне-2024/25 голкипер провел за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и 2 раза сыграл на ноль.
  • Контракт Лещука с «Динамо» действует до лета 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
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Комментарии (6)
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Skull_Boy
1752588992
Кому это гуано нужно то
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газмяс пол-зав
1752591961
Вообще п.о.х.е.р.
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Cleaner
1752594586
ОБИДЕЛСЯ таки ВАЛЕРА! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Янвapь 62
1752597268
Прилюбливает этот честнейший вратаришка именно от хряков пускать. Купили видать мазутные "голеадора" за ведро помоев, поэтому надо определять этого убогого троянского хряка только в тарасофку
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