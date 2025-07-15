«Динамо» захотело избавиться от вратаря-голеадора

«Динамо» рассматривает возможность аренды 29-летнего голкипера Игоря Лещука.
Московский клуб не будет удерживать Лещука, чтобы он мог получать игровую практику. Такое решение связано с ростом 21-летнего белоруса Андрея Кудравца и 19-летнего воспитанника академии Курбана Расулова. Эти молодые игроки уже рассматриваются как достойная замена основному вратарю Андрею Луневу в случае его отсутствия.
- В сезоне-2024/25 голкипер провел за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и 2 раза сыграл на ноль.
- Контракт Лещука с «Динамо» действует до лета 2028 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»