Семин назвал клуб, который обязан выиграть РПЛ-2025/26

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин считает московскую команду главным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

«Сможет ли «Динамо» бороться за чемпионство в новом сезоне? Бело-голубые давно претендуют на титул, но пока им не удалось достичь цели. На мой взгляд, у «Динамо» очень большие шансы на первое место. Было хорошее укрепление состава, клуб великолепно организован.

На матчи ходит огромное количество зрителей. Если мы посчитаем, то за последнее время у «Динамо» самый большой приток болельщиков на стадион. Есть все основания для борьбы за чемпионство. «Динамо» не просто должно, а обязано выиграть чемпионат», – сказал Семин.