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Определен лидер по времени на поле в сезоне-2024/25

Сегодня, 10:47
1

Федерико Вальверде провел больше всех времени на футбольном поле в минувшем сезоне.

Хавбек «Реала» и сборной Уругвая участвовал в 72 играх за клуб и сборную, отыграв в общей сложности 6116 минут.

Второе место занял хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш. Он провел 5796 минут в 66 матчах. На третьей строчке – вратарь «Милана» и сборной Франции Майк Меньян, который сыграл 5624 минуты в 63 встречах.

В пятерку самых загруженных игроков также вошли хавбек «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих с 5529 минутами в 64 матчах и защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол с 5459 минутами в 64 играх.

  • Все игроки из топ-5 представляют европейские клубы из Испании, Англии, Италии и Германии.
  • Разница между первым и вторым местом по сыгранным минутам составила 320 минут.
  • Из пяти футболистов, проведших больше всего времени на поле, двое – представители английской Премьер-лиги.

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Источник: Marca
Испания. Примера Уругвай. Примера Реал Вальверде Федерико
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1752570433
Мишаня Кержаков покрутил у виска и лёг спать дальше..)
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