Определен лидер по времени на поле в сезоне-2024/25

Федерико Вальверде провел больше всех времени на футбольном поле в минувшем сезоне.

Хавбек «Реала» и сборной Уругвая участвовал в 72 играх за клуб и сборную, отыграв в общей сложности 6116 минут.

Второе место занял хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш. Он провел 5796 минут в 66 матчах. На третьей строчке – вратарь «Милана» и сборной Франции Майк Меньян, который сыграл 5624 минуты в 63 встречах.

В пятерку самых загруженных игроков также вошли хавбек «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих с 5529 минутами в 64 матчах и защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол с 5459 минутами в 64 играх.