«ПСЖ» готов пожертвовать тремя игроками ради украинца Забарного

Французский «Пари Сен-Жермен» может продать трех футболистов этим летом. Клуб стремится заработать на усиление состава, в частности, на подписание украинского защитника Ильи Забарного.

В «черный список» парижан вошли защитник Лукас Эрнандес, хавбек Ли Кан Ин и нападающий Гонсалу Рамуш. Забарный выступает за английский «Борнмут».