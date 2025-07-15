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«ПСЖ» готов пожертвовать тремя игроками ради украинца Забарного

Сегодня, 10:33
5

Французский «Пари Сен-Жермен» может продать трех футболистов этим летом. Клуб стремится заработать на усиление состава, в частности, на подписание украинского защитника Ильи Забарного.

В «черный список» парижан вошли защитник Лукас Эрнандес, хавбек Ли Кан Ин и нападающий Гонсалу Рамуш. Забарный выступает за английский «Борнмут».

  • За Забарного ранее сообщалось о готовности заплатить 70 миллионов евро.
  • «ПСЖ» мог рассмотреть продажу голкипера Матвея Сафонова, чтобы избежать политических разногласий при переходе Забарного.
  • Илья Забарный – центральный защитник.

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Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Борнмут ПСЖ Забарный Илья
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Комментарии (5)
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Цугундeр
1752570504
У Забарного шесть почек?
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Damir07
1752573471
Там не тремя игроками он готов расстаться а и с четырьмя по ходу ваши администраторы вообще не понятны а про сафонова что не пишут
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Cleaner
1752574567
Забарный = Мудрик. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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neveldomha
1752577432
Хвичу продайте и купите вагон каклов.
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