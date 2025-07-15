«ПСЖ» готов пожертвовать тремя игроками ради украинца Забарного

Французский «Пари Сен-Жермен» может продать трех футболистов этим летом. Клуб стремится заработать на усиление состава, в частности, на подписание украинского защитника Ильи Забарного.
В «черный список» парижан вошли защитник Лукас Эрнандес, хавбек Ли Кан Ин и нападающий Гонсалу Рамуш. Забарный выступает за английский «Борнмут».
- За Забарного ранее сообщалось о готовности заплатить 70 миллионов евро.
- «ПСЖ» мог рассмотреть продажу голкипера Матвея Сафонова, чтобы избежать политических разногласий при переходе Забарного.
- Илья Забарный – центральный защитник.
Источник: L'Equipe