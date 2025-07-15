Директор «Спартака» высказался об интересе к Самошникову

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал интерес к латералю «Локомотива» Илье Самошникову.

«Я считаю, что это очень хороший игрок и наш спортивный блок выделяет его как одного из лучших крайних защитников. Но на данный момент никаких предложений не делается», – сказал Малышев.