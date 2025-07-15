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Станкович оценил свой дебютный год в России

Сегодня, 09:27

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог первому году в команде.

– Как оцениваете дебютный год в России?

– Я ожидал тяжелого начала сезона, потому что у нас было мало времени на подготовку. Так и вышло: старт получился довольно турбулентным, но постепенно «Спартак» набрал физические кондиции и нашел ритм. В конце первой части сезона мы показывали отличный футбол, но я прекрасно понимаю, что этого недостаточно.

Зимой у меня были совершенно другие ощущения, чем перед началом сезона. Я лучше узнал страну и лигу, мы разобрались с составом, интегрировали новичков. Нельзя случайно выиграть шесть матчей подряд. Но, к сожалению, весной мы не смогли продолжить то, что у нас получалось в конце осени.

Конечно, есть разочарование. Даже не от футбола, а от нашего ответа на давление, которое оказывалось на «Спартак». Естественно, всю ответственность беру на себя. Да, не я выхожу на поле, но все равно. Мы могли быть лучше. Мы должны были быть лучше.

Кубок – очень жаль, что вышло так. Мы провели великолепный матч против «Ростова» (1:2).

  • Со Станковичем в мае продлили контракт до 2027 года.
  • Тренер выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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