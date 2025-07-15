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Трамп назвал величайшего футболиста в истории

Сегодня, 09:10
1

Американский президент Дональд Трамп посетил финал Клубного чемпионата мира. Матч прошел на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, США. Бывший президент США дал интервью DAZN, где высказал свое мнение о лучшем футболисте в истории.

«Много лет назад, когда я был молод, был игрок по имени Пеле, который играл за команду под названием «Космос». Я не хочу раскрывать свой возраст, но это было очень давно. Я ходил смотреть, как он играет, и он был фантастическим. Так что я могу показаться старомодным, но я бы сказал, что Пеле был более чем превосходен», – заявил Трамп.

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Источник: beIN SPORTS
США. МЛС Бразилия. Серия А Пеле
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Комментарии (1)
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NewLife
1752563726
Трамп назвал величайшего футболиста в истории - это Трамп)))
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