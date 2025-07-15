Трамп назвал величайшего футболиста в истории

Американский президент Дональд Трамп посетил финал Клубного чемпионата мира. Матч прошел на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, США. Бывший президент США дал интервью DAZN, где высказал свое мнение о лучшем футболисте в истории.

«Много лет назад, когда я был молод, был игрок по имени Пеле, который играл за команду под названием «Космос». Я не хочу раскрывать свой возраст, но это было очень давно. Я ходил смотреть, как он играет, и он был фантастическим. Так что я могу показаться старомодным, но я бы сказал, что Пеле был более чем превосходен», – заявил Трамп.