Роналду пропустит четверть матчей «Аль-Насра»: известны причины

Звездный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит минимум 25% матчей клуба в новом сезоне.

40-летний футболист провел разговор с португальским тренером Жорже Жезушем. Учитывая возраст Роналду, они решили поберечь здоровье игрока в менее значимых играх. Это поможет избежать повреждений и травм, чтобы форвард подошел к чемпионату мира в оптимальной форме.

Об этом сообщил саудовский журналист Фалах Аль-Кахтани в соцсетях.