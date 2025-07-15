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Роналду пропустит четверть матчей «Аль-Насра»: известны причины

Сегодня, 08:56
1

Звездный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит минимум 25% матчей клуба в новом сезоне.

40-летний футболист провел разговор с португальским тренером Жорже Жезушем. Учитывая возраст Роналду, они решили поберечь здоровье игрока в менее значимых играх. Это поможет избежать повреждений и травм, чтобы форвард подошел к чемпионату мира в оптимальной форме.

Об этом сообщил саудовский журналист Фалах Аль-Кахтани в соцсетях.

  • Саудовский чемпионат стартует 21 августа.

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1752561907
Белы ножки поберечь,новых спонсоров привлечь, Чтоб из имени Роналду больше выгоды извлечь. Ну а как он заиграет? Да Аллах его там знает...
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