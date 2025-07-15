В США могут переименовать футбол

Президент США Дональд Трамп в интервью DAZN поделился впечатлениями от клубного чемпионата мира.

– Что ж, это большое событие, и Джанни Инфантино мой друг, и они проделали такую отличную работу с лигой или футболом – они бы назвали это футболом, а мы называем это соккером. Не уверен, что изменения будут такими простыми. За этим здорово наблюдать.

– Вы издадите указ, согласно которому мы теперь будем говорить только «футбол»?

– Думаю, я бы мог это сделать!