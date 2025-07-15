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В США могут переименовать футбол

Сегодня, 07:52
2

Президент США Дональд Трамп в интервью DAZN поделился впечатлениями от клубного чемпионата мира.

– Что ж, это большое событие, и Джанни Инфантино мой друг, и они проделали такую отличную работу с лигой или футболом – они бы назвали это футболом, а мы называем это соккером. Не уверен, что изменения будут такими простыми. За этим здорово наблюдать.

– Вы издадите указ, согласно которому мы теперь будем говорить только «футбол»?

– Думаю, я бы мог это сделать!

  • Клубный ЧМ выиграл «Челси».
  • Трамп 2-й раз занимает президентский пост в США.
  • В следующем году США примут чемпионат мира.

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Источник: «Чемпионат»
США. МЛС
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Комментарии (2)
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zigbert
1752558298
Давно бы пора это сделать.
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subbotaspartak
1752561475
И бейсбол в лапту?– Думаю, я бы мог это сделать!...
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