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  • Названы размеры бонусов Даку за звание лучшего бомбардира и титул с «Рубином»

Названы размеры бонусов Даку за звание лучшего бомбардира и титул с «Рубином»

Вчера, 22:49

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, согласно новому контракт с клубом получит 200 тысяч евро в качестве бонуса, если станет лучшим бомбардиром РПЛ.

Также форвард настоял, чтобы в контракте были предусмотрены бонусы за попадание команды в топ-5 в РПЛ. Их размер зависит от позиции комнды. Так, в случае чемпионства «Рубина», Даку дополнительно заработает 500 тысяч евро.

Новое соглашение форварда с «Рубином» рассчитано до лета 2029 года.

  • По данным телеграм-канала Sport Baza, Даку будет получать в «Рубине» зарплату в размере 2 миллионов евро в год и ежегодный подписной бонус в 1,5 миллиона евро, не считая других бонусов за различные достижения.
  • Сумма отступных за футболиста по новому контракту составит 10 миллионов евро.
  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел за казанцев 29 матчей, забил 15 голов, отдал 8 передач
  • С 15 забитыми мячами албанец стал вторым в списке бомбардиров РПЛ прошлого сезона, уступив лишь Манфреду Угальде из «Спартака», который забил 17 голов.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Рубин Даку Мирлинд
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