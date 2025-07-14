Названы размеры бонусов Даку за звание лучшего бомбардира и титул с «Рубином»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, согласно новому контракт с клубом получит 200 тысяч евро в качестве бонуса, если станет лучшим бомбардиром РПЛ.

Также форвард настоял, чтобы в контракте были предусмотрены бонусы за попадание команды в топ-5 в РПЛ. Их размер зависит от позиции комнды. Так, в случае чемпионства «Рубина», Даку дополнительно заработает 500 тысяч евро.

Новое соглашение форварда с «Рубином» рассчитано до лета 2029 года.