«Барселона» продала полузащитника «Мальорке»

Полузащитник Пабло Торре перешел из «Барселоны» в «Мальорку». Он подписал с новым клубом контракт, срок которого рассчитан до 30 июня 2029 года.

В прошлом сезоне 22-летний Торре провел за «блауграну» 14 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.

Сообщалось, что «Барселона» получит 5 миллионов евро за 50% прав на игрока, а опция выкупа оставшихся 50% составит 25 миллионов евро.

Также у «Барселоны» есть право обратного выкупа футболиста и возможность получить процент от суммы его перепродажи «Мальоркой».