«Зенит» анонсировал шоу, «посвященное старту юбилейного сезона»

«Зенит» рассказал о программе развлечений на матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом». В частности, клуб анонсировал выступление певца Димы Билана.

«Певец, которого знают все, исполнит свои зажигательные хиты, проверенные временем. «Я твой номер один», «Молния», «На берегу неба» и многие другие – никто не сможет устоять!

За два часа до стартового свистка на «Газпром Арене» откроется масштабный «Фан-Променад» с развлечениями для всей семьи. Полная программа будет опубликована дополнительно. Откроет матч с «Ростовом» фантастическое Winline Show, посвященное старту юбилейного сезона», – говорится в сообщении клуба.