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  • «Зенит» анонсировал шоу, «посвященное старту юбилейного сезона»

«Зенит» анонсировал шоу, «посвященное старту юбилейного сезона»

Сегодня, 18:56
16

«Зенит» рассказал о программе развлечений на матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом». В частности, клуб анонсировал выступление певца Димы Билана.

«Певец, которого знают все, исполнит свои зажигательные хиты, проверенные временем. «Я твой номер один», «Молния», «На берегу неба» и многие другие – никто не сможет устоять!

За два часа до стартового свистка на «Газпром Арене» откроется масштабный «Фан-Променад» с развлечениями для всей семьи. Полная программа будет опубликована дополнительно. Откроет матч с «Ростовом» фантастическое Winline Show, посвященное старту юбилейного сезона», – говорится в сообщении клуба.

  • Игра пройдет на «Газпром Арене» 20 июля и начнется в 18:00 мск.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
  • В 2025 году «Зенит» не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
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Комментарии (16)
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Литейный 4 (returned)
1752510736
Тем временем на Закрывашке толпами будут стоять у дверей, обоссывая все углы в округе. Гыгыгы
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Каратель помойников
1752510853
Всё правильно,гомики гомика позвали
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Plyash
1752511058
Анонс второго столетия? Медведь и Миллер не сгорят со стыда, а..? Зенит,команда,не позорьтесь,просто играйте в свою игру и выигрывайте без столетий - поздно уже...
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Иван Петров 1986
1752512167
Ну никак не уймутся придурки блохастые.
Ответить
Niklas80
1752512624
Фу, позорище.
Ответить
Skull_Boy
1752513517
Да всем как-то по...
Ответить
FCSM63
1752513676
Позорные уроды
Ответить
slavа0508
1752514890
Просто крышу снесло у питерский . я понимаю что они спокойно покупают судей . дорогих игроков за счёт государства . ну вот блин охерели решили и время купить повернуть его в спять ...
Ответить
FCSpartakM
1752515172
шеврон 101 будет?
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Красногвардейчик
1752516020
Ахахахахахаха....ну и ПОЗОРИЩЕ!!!! В Воронеже похоже правду в кричалке кричали))
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