Круговой рассказал о новой диете в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о работе с Хосе Блеса – экс-диетологом знаменитого нападающего Криштиану Роналду. Блеса пришел в московский клуб после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.
«Работа с бывшим диетологом Роналду – что-то новое. Пока очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать ее вообще сейчас.
Не знаю, что будет дальше. Но, наверное, станем сильнее и лучше. Круто работать с таким специалистом», – сказал Круговой.
- Челетини в межсезонье сменил на посту главного тренера ЦСКА Марко Николича, перешедшего в АЕК.
- В 1-м официальном матче под руководством швейцарца ЦСКА выиграл OLIMPBET-Суперкубок России, победив «Краснодар» со счетом 1:0 в Казани.
Источник: ТАСС