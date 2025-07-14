Круговой рассказал о новой диете в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о работе с Хосе Блеса – экс-диетологом знаменитого нападающего Криштиану Роналду. Блеса пришел в московский клуб после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.

«Работа с бывшим диетологом Роналду – что-то новое. Пока очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать ее вообще сейчас.

Не знаю, что будет дальше. Но, наверное, станем сильнее и лучше. Круто работать с таким специалистом», – сказал Круговой.