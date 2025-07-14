«Спартак» расширил сотрудничество с компанией, производящей мясо

Логотип компании «Мираторг» появится на игровой форме «Спартака». Это произойдет в рамках заключенного соглашения о партнерстве.
«Болельщиков ждут уникальные и вкусные коллаборации, специальные предложения в сети супермаркетов «Мираторг» и ресторанов «Стейк & Бургер».
Планируются также совместные проекты на «Лукойл Арене», в том числе благотворительные акции с фондом «Ника» в поддержку бездомных животных. Следите за анонсами, впереди много интересного!» – говорится в сообщении клуба.
- «Спартак» заключил соглашение с «Мираторгом» в сентябре 2024 года.
- Клуб начнет новый сезон матчем 1-го тура РПЛ с «Динамо Мх» 19 июля.
Источник: официальный сайт «Спартака»