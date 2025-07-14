Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» расширил сотрудничество с компанией, производящей мясо

«Спартак» расширил сотрудничество с компанией, производящей мясо

Сегодня, 17:55
19

Логотип компании «Мираторг» появится на игровой форме «Спартака». Это произойдет в рамках заключенного соглашения о партнерстве.

«Болельщиков ждут уникальные и вкусные коллаборации, специальные предложения в сети супермаркетов «Мираторг» и ресторанов «Стейк & Бургер».

Планируются также совместные проекты на «Лукойл Арене», в том числе благотворительные акции с фондом «Ника» в поддержку бездомных животных. Следите за анонсами, впереди много интересного!» – говорится в сообщении клуба.

  • «Спартак» заключил соглашение с «Мираторгом» в сентябре 2024 года.
  • Клуб начнет новый сезон матчем 1-го тура РПЛ с «Динамо Мх» 19 июля.

Еще по теме:
Гендиректор «Спартака» назвал идеальный вариант лимита на легионеров 3
Станкович назвал условия для успеха «Спартака» в новом сезоне 3
«Спартак» объявил о новом контракте с Мартинсом 11
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Рекомендуем
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1752505785
это очень хорошая новость
Ответить
Каратель помойников
1752506418
Сельедереевые додики засуетились,началась вшивая возня)
Ответить
Интерес
1752506955
Нашли источник в каменной пещере, а рядом кит зажаренный лежал- мало водки, мало водки, мало! И закуски тоже очень мало...
Ответить
Номэд
1752507211
Не чета голубизне, сидящей на сельдерее...
Ответить
Мордаванин
1752507220
жутко едамираторг какой спонсор такая и команда хрящи дадобавкизаморские)
Ответить
Cleaner
1752508369
Спартак и Мясо близнецы братья! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1752509104
Ну я знаете ли, я тоже люблю свиной хрящик. Крушится на зубах как спартак под Зенитом. Гыгыгы
Ответить
порт
1752509485
Свиноторг
Ответить
Plyash
1752509716
-Мясо это не вода -Мясо можно есть всегда -С зеленью и хлебом -И под водку иногда -Можно мясо прокрутить -И котлет с него слепить -Можно на углях зажарить -Можно кушать с овощами -Мясо тушат,мясо варят -На дыму коптят и вялят -В,общем,мясу равных нет -Ни на завтрак,ни в обед P.S. - Иначе мозги станут,как у Сергея Погановича.
Ответить
ScarlettOgusania
1752513557
Мираторг нормальный спонсор, под стать Спартаку, не чета газовым, у которых главный спонсор - Вторбытсырьё для обеспечения зрителей на стадионе ужином, а тренера - морковкой...)
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» приобрел защитника «Бенфики»
21:02
Реакция Петржелы на трансфер Жерсона в «Зенит»
20:55
ФотоМодрич стал игроком «Милана»
20:30
Агент рассказал об интересе иностранных клубов к Кордобе
20:25
1
Гендиректор «Спартака» назвал идеальный вариант лимита на легионеров
19:40
3
Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА
19:19
3
Фото«Зенит» анонсировал шоу, «посвященное старту юбилейного сезона»
18:56
16
Станкович назвал условия для успеха «Спартака» в новом сезоне
18:46
3
Список судей нового сезона РПЛ
18:35
8
Игрок «Зенита» объяснил слова о желании остаться в прежнем клубе
18:25
2
Все новости
Все новости
Агент игрока «Аль-Ахли» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
20:04
Агент назвал игрока, развитию которого помешал переход в «Зенит»
19:32
1
Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА
19:19
3
Товарищеский матч. «Зенит» повторно выиграл у «Войводины»
19:00
4
Фото«Зенит» анонсировал шоу, «посвященное старту юбилейного сезона»
18:56
16
Станкович назвал условия для успеха «Спартака» в новом сезоне
18:46
3
Список судей нового сезона РПЛ
18:35
8
Игрок «Зенита» объяснил слова о желании остаться в прежнем клубе
18:25
2
Круговой рассказал о новой диете в ЦСКА
18:08
2
Видео«Спартак» расширил сотрудничество с компанией, производящей мясо
17:55
19
Александр Тихонов назвал Дзюбу позором для России
17:38
14
Фото«Спартак» объявил о новом контракте с Мартинсом
17:21
11
Быстров сказал, чем будет для «Зенита» 2-е место в новом сезоне
17:02
11
Мостовой назвал игрока, который может стать для «Краснодара» «своим Акинфеевым»
16:56
5
«Спартак» договорился о продлении контракта с легионером
16:41
7
Фото«Локомотив» отправил капитана молодежной сборной России в клуб из Беларуси
16:27
1
Губерниев высказался о возможном возвращении России к международным турнирам до конца года
15:31
Геркус – о Дзюбе в «Торпедо»: «Надеюсь, болельщики рады тому, что сделали»
15:21
Быстров оценил летние трансферы «Зенита»
15:07
2
Тренер «Локомотива» передал мошенникам более 11 миллионов рублей
14:53
6
ФотоПиняева назвали лучшим молодым футболистом Восточной Европы
14:39
3
Новичок «Зенита» Жерсон обратился к болельщикам
14:06
3
Станкович сказал, что его разочаровало в первом сезоне в «Спартаке»
13:23
17
Червиченко считает, что у «Рубина» есть хитрый план по Даку
13:16
4
В «Спартаке» высказались о возможности обмена Пруцева на Самошникова
12:52
6
Станкович объяснил свою эмоциональность во время матчей
12:43
5
Безбородов не попал в число судей на сезон-2025/26
12:21
5
ФотоПономарев нашел пропавшего кота Федю
12:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 