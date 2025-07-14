Александр Тихонов назвал Дзюбу позором для России

Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о нарушениях ПДД нападающим «Акрона» Артeмом Дзюбой.

По данным телеграм-канала SHOT, с 2019 года футболист нарушил ПДД 396 раз на сумму 400 тысяч рублей.

«400 тысяч! Люди по окраинам мечтают о таких деньгах. Дети в бараках учатся, а туалет на улице и нет горячей воды. А вы о Дзюбе говорите. Нашли героя положительного. Что его обсуждать. Его надо просто забыть. Вычеркнуть! Это позор для России.

У людей зарплаты 10-12 тысяч, пенсии – 7-8. За что Дзюбе платятся такие деньги? Он просто аморальный тип. Такое количество штрафов говорит о безнаказанности. Надо сделать так, что если накопилось какое-то количество, надо ставить автомобиль на стоянку, и пусть пешком ходит.

У нас ни одного положительного примера нет. Где эти примеры? В прессе только и читаешь: кто и кого изнасиловал, что купил, допинги и Дзюба! А где нормальные темы? Где мы что-то нормальное увидим?» – сказал Тихонов.