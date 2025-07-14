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Александр Тихонов назвал Дзюбу позором для России

Сегодня, 17:38
14

Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о нарушениях ПДД нападающим «Акрона» Артeмом Дзюбой.

По данным телеграм-канала SHOT, с 2019 года футболист нарушил ПДД 396 раз на сумму 400 тысяч рублей.

«400 тысяч! Люди по окраинам мечтают о таких деньгах. Дети в бараках учатся, а туалет на улице и нет горячей воды. А вы о Дзюбе говорите. Нашли героя положительного. Что его обсуждать. Его надо просто забыть. Вычеркнуть! Это позор для России.

У людей зарплаты 10-12 тысяч, пенсии – 7-8. За что Дзюбе платятся такие деньги? Он просто аморальный тип. Такое количество штрафов говорит о безнаказанности. Надо сделать так, что если накопилось какое-то количество, надо ставить автомобиль на стоянку, и пусть пешком ходит.

У нас ни одного положительного примера нет. Где эти примеры? В прессе только и читаешь: кто и кого изнасиловал, что купил, допинги и Дзюба! А где нормальные темы? Где мы что-то нормальное увидим?» – сказал Тихонов.

  • 36-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 24 матча, забил 10 голов, отдал 7 передач.
  • Он продлил контракт с клубом на сезон-2025/26.
  • В этом году футболист стал лучшим бомбардиром в истории сборной России и лучшим бомбардиром в истории среди российских игроков.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (14)
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СильныйМозг
1752504588
Здесь Дзюбу не трогаю. А то что туалет на улице, нет горячей воды и всё то что он там перечислил, так это позор властям, при чём тут рукоблуд? Да, и кстати, то что заплатит 400 тысяч рублей, еще не известно куда улетят деньги.
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Semenycch
1752504784
Артем не во всем пример для подражания, но он не идиот, в отличии от этого бывшего биатлониста!
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subbotaspartak
1752505840
У тебя ружьё сохранилось?
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fakeid
1752505889
совсем крыша едет. он про МРОТ что-нибудь вообще слышал? и вообще, при чём здесь чужие деньги? дзюбло их честно заработал, как ни крути. а этот верещит про туалеты на улице. как будто рукастый в этом виноват. деду пора в дурку. есть какое-нибудь спецучреждение, куда берут бывших спортсменов?
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...уефан
1752506774
...за несколько лет до финиша догнала деменция. Финишируют вместе...
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sochi-2013
1752507551
Наконец-то, нашли виновника всех бед! Дурили народ, мол чиновники воруют, торгаши жрут в три горла, мошенники-коучи простаков (мягко говоря) обирают, ...., а оказывается Дзюба виноват. Если у него столько штрафов= это Артема не красит, но больше вопросов к контролирующим органам. Почему он с удостоверением на право управлением автомобилем? Ну или правами, проще говоря. Напомните кто-нибудь Тихонову, что зависть - это смертный грех.
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Plyash
1752508256
Спорт спортом,а гражданская жизнь для всех одна.Куда смотрят ГД-ешники,когда идиот с регулярным нарушением ПДД колесит по дорогам,где ходим мы с Вами и наши дети.Должен быть закон отстранении таких баранов от руля,потому что он осознанно нарушает ПДД,зная,что ему ничего не будет,потому как он при деньгах.А вот лишить рецидивиста после полтоса нарушений водительского удостоверения на пару лет,и пусть палец дальше сосёт свой в Акроне,но уже безлошадным. И сразу он успокоится,и сразу будет ему,звездюшки нашей,не до рекордов.
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Mirak92
1752509998
Простите пожалуйста, а где такие зп 10-15 тысяч? минимум 30. Ну ок, лодырь на подработке смену в неделю, ок. Дзюбу защищать ? А уе...ом за рулем быть норм? Россия верно идет на днище. СВО по плану зато. Добрейшие у нас люди в стране. Но наше государство, давно нужно отдать на плаху. Демографию им подавай, а чурок со страны не хотите выгнать? Я к примеру не хочу в таком хаосе будущее моим детям. Футбол у нас топовый, кто сколько занес. Футболисты буянят.
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Дубина
1752510702
У газпроме бревно не хило заработал))) ЗПРФ!!
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razory
1752511360
Всё правильно надо таких наказывать
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