«Локомотив» отправил капитана молодежной сборной России в клуб из Беларуси

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин перешел в «Арсенал» из Дзержинска. Соглашение москвичей с клубом из Беларуси содержит опцию обратного выкупа.
20-летний Щетинин – воспитанник академии «Локомотив», за основную команду провел 8 матчей.
Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до конца 2026 года.
- Прошлый сезон Щетинин провeл в «Факеле» на правах аренды, сыграв за воронежцев 18 матчей
- Также он является капитаном молодeжной сборной России, за которую провeл 5 матчей.
Источник: официальный сайт «Локомотива»