«Локомотив» отправил капитана молодежной сборной России в клуб из Беларуси

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин перешел в «Арсенал» из Дзержинска. Соглашение москвичей с клубом из Беларуси содержит опцию обратного выкупа.

20-летний Щетинин – воспитанник академии «Локомотив», за основную команду провел 8 матчей.

Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до конца 2026 года.