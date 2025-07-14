Новичок «Зенита» Жерсон обратился к болельщикам

Полузащитник «Зенита» Жерсон выступил с обращением в адрес болельщиков.
– Напоследок – обращение для наших болельщиков. Чего им ждать от перехода Жерсона?
– У меня могучая сила воли и невероятное желание побеждать – я ненавижу проигрывать и делаю всe для того, чтобы победить. Готов всегда страстно выкладываться на поле, чтобы побеждать. Давай, «Зенит»!
- Бразильский полузащитник подписал контракт с петербургским клубом до 2030 года.
- Сумма трансфера составила 25 млн евро.
Источник: сайт «Зенита»