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  • Станкович сказал, что его разочаровало в первом сезоне в «Спартаке»

Станкович сказал, что его разочаровало в первом сезоне в «Спартаке»

Сегодня, 13:23
17

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сказал, что в прошлом сезоне красно-белые не смогли дать подходящий ответ на давление, которое оказывалось на команду.

– Как оцениваете дебютный год в России?

– Я ожидал тяжелого начала сезона, потому что у нас было мало времени на подготовку. Так и вышло: старт получился довольно турбулентным, но постепенно «Спартак» набрал физические кондиции и нашел ритм.

В конце первой части сезона мы показывали отличный футбол, но я прекрасно понимаю, что этого недостаточно. Зимой у меня были совершенно другие ощущения, чем перед началом сезона. Я лучше узнал страну и лигу, мы разобрались с составом, интегрировали новичков.

Нельзя случайно выиграть шесть матчей подряд. Но, к сожалению, весной мы не смогли продолжить то, что у нас получалось в конце осени.

Конечно, есть разочарование. Даже не от футбола, а от нашего ответа на давление, которое оказывалось на «Спартак». Естественно, всю ответственность беру на себя. Да, не я выхожу на поле, но все равно. Мы могли быть лучше. Мы должны были быть лучше.

Кубок – очень жаль, что вышло так. Мы провели великолепный матч против «Ростова».

  • Станкович возглавил «Спартак» в прошлое межсезонье.
  • Красно-белые под его руководством заняли 4-е место в РПЛ.
  • Перед зимней паузой команда одержала 6 побед подряд в турнире
  • В FONBET Кубке России «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (17)
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JIEGEHDA
1752489127
Единственное разочарование это то что я подписал контракт . Остальное уже я понял со временем .. сказал Станкович в эфире официального телеканала " свинТВ"
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Ros0maxa
1752489195
Мы провели великолепный матч против «Ростова»))) Незабываемый!!)) Можете повторить, хрюненогие ?)
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СильныйМозг
1752490466
Ответ на заголовки: его разочаровали неадекватные болельщики и то что теперь приходится ходить враскорячку.
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Интерес
1752492078
Раньше были времена,а потом-мгновения, поначалу был контракт, а потом-давление...
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FCSpartakM
1752494820
Ну опять заезженные фразы. Ну а тренер виноват в том, что до сих пор не разобрался в составе и зачастую делал странные эксперименты. По контрольным матчам я ничего нового не увидел. Просили габаритного форварда, но он, как и Жозе с Шамаром выглядит инородным телом. Старая песня с флангами обороны и Литвинов в центре защиты. Ну и без Бонгонды играть первые туры, еще одна проблема может нарисоваться, так как Солари вряд ли научиться обводить за неделю.
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FFR
1752498937
А нас разочаровало итоговое место Спартака в таблице...
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andr45
1752501793
Верить щелкоперам, експертам, аналитикам и прочим лгунам и клнветникам - себя не уважать) «Агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер московского «Спартака» ДЕЯН СТАНКОВИЧ твердо намерен покинуть свой пост в конце сезона. Его слова приводит «Матч ТВ». 17.05 2025 Газета. Ru
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Прокс
1752502648
Разочарование (Москва-Швея) недоклуб антинародный!!!!!
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Литейный 4 (returned)
1752509716
Мало судьи тащили. надо было в каждом матче левые пенальти ставить, чтобы в тройку вползти. Гыгыгы
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Fju-2
1752509890
Как говорил классик: "Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80"
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