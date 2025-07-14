Червиченко считает, что у «Рубина» есть хитрый план по Даку

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко не исключил, что «Рубин» продлил контракт с нападающим Мирлиндом Даку ради выгодной продажи форварда в дальнейшем.
«С одной стороны, продление Даку – большая победа для «Рубина». Но мне кажется, что это продление для дальнейшей продажи. Татарские хитрецы посчитали, что сейчас лучше заплатить ему за продление, а потом успешно продать.
Мне кажется, что Даку уже ближайшей зимой или следующим летом продадут в какой-то из московских клубов. Он за это время как раз угомонится со своими албанскими выходками», – сказал Червиченко.
- Новое соглашение форварда с «Рубином» рассчитано до лета 2029 года.
- По данным телеграм-канала Sport Baza, Даку будет получать в «Рубине» зарплату в размере 2 миллионов евро в год и ежегодный подписной бонус в 1,5 миллиона евро, не считая других бонусов за различные достижения.
- Сумма отступных за футболиста по новому контракту составит 10 миллионов евро.
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел за казанцев 29 матчей, забил 15 голов, отдал 8 передач.
Источник: «Чемпионат»