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Червиченко считает, что у «Рубина» есть хитрый план по Даку

Сегодня, 13:16
4

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко не исключил, что «Рубин» продлил контракт с нападающим Мирлиндом Даку ради выгодной продажи форварда в дальнейшем.

«С одной стороны, продление Даку – большая победа для «Рубина». Но мне кажется, что это продление для дальнейшей продажи. Татарские хитрецы посчитали, что сейчас лучше заплатить ему за продление, а потом успешно продать.

Мне кажется, что Даку уже ближайшей зимой или следующим летом продадут в какой-то из московских клубов. Он за это время как раз угомонится со своими албанскими выходками», – сказал Червиченко.

  • Новое соглашение форварда с «Рубином» рассчитано до лета 2029 года.
  • По данным телеграм-канала Sport Baza, Даку будет получать в «Рубине» зарплату в размере 2 миллионов евро в год и ежегодный подписной бонус в 1,5 миллиона евро, не считая других бонусов за различные достижения.
  • Сумма отступных за футболиста по новому контракту составит 10 миллионов евро.
  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел за казанцев 29 матчей, забил 15 голов, отдал 8 передач.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Даку Мирлинд Червиченко Андрей
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Комментарии (4)
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Мордаванин
1752488688
какойзимой?)) ща свинторезы его и купят у них спорт вне политики))
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СильныйМозг
1752490220
А куда он свои политическое тату денет, утюгом отутюжит?
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FCSpartakM
1752495079
если даже б()мжи не готовы были ему впаривать те запрошенные деньги, то Рубин может вляпаться с этим продлением. По стилю в Краснодар подошел бы, но при уходе Кордобы.
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rash1959
1752498622
С таким новым контрактом он точно "угомонится", весь бюджет в одно лицо заткнут. а рубин пойдёт по пути химок.
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