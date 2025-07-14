В «Спартаке» высказались о возможности обмена Пруцева на Самошникова

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Данилом Пруцевым.
– «Спартаку» нравится Самошников, а «Локомотив» проявляет интерес к Пруцеву. Возможен ли обмен?
– Обмен в любом случае невозможен. Пруцев нам нужен самим.
- 27-летний защитник Илья Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
- 25-летний защитник Данил Пруцев в прошлом сезоне провел за «Спартак» 30 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»