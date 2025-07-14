В «Спартаке» высказались о возможности обмена Пруцева на Самошникова

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Данилом Пруцевым.

– «Спартаку» нравится Самошников, а «Локомотив» проявляет интерес к Пруцеву. Возможен ли обмен?

– Обмен в любом случае невозможен. Пруцев нам нужен самим.